Domani, mercoledì 7 Febbraio, torna l’appuntamento con la Coppa Italia di Serie D, con lo svolgimento degli ottavi di finale. Si gioca in gara unica e in caso di parità...





... al 90’ si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore per determinare la squadra qualificata al turno successivo.

Pianese e San Donato Tavarnelle sono le due formazioni toscane ancora in lizza.

Ecco di seguito il quadro completo delle gare, tutte in programma per le 14.30: Unione Sanremo - Gozzano, Crema - Grumellese, Campodarsego - VirtusVecomp Verona, Imolese – Pianese (arbitro Valerio Vogliacco di Bari), San Donato Tavarnelle - Ostia Mare (arbitro Fabio Catani di Fermo), Matelica - Albalonga, Audace Cerignola - Monticelli, Potenza - Igea Virtus Barcellona.