Si svolgeranno domani, mercoledì 7 febbraio, le semifinali in gara unica della Coppa Italia di Promozione. Al comunale di Gaiole in Chianti (Siena) si affronteranno...





...Chiantigiana e Albinia. La gara sarà diretta dal signor Mattia Nigro di Prato, coadiuvato dagli assistenti Conti e Alaimo di Firenze.

Al comunale di Vorno (Lucca) si sfideranno invece i locali del Vorno e i fiorentini dell’Audace Galluzzo. Dirigerà la gara il signor Alessandro Pistolesi di Piombino, i suoi assistenti saranno Kika di Pisa e Lombardi di Pontedera.

Entrambe le gare inizieranno alle ore 15.00 e la formula sarà la stessa delle fasi precedenti: se al termine dei 90 regolamentari e del recupero permanesse il risultato di parità, accederebbe alla finalissima la squadra che gioca in trasferta.



Calciopiù.net seguirà in diretta le due partite, con frequenti aggiornamenti dai campi.