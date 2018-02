Regionali : Rappr. Allievi in amichevole con la Lastrigiana Inviato da Sonia Nuzzi 27 letture ) Si svolgerà questo pomeriggio, martedì 6 febbraio, presso lo stadio Comunale di Malmantile (Firenze), con inizio alle ore 15.00, una gara amichevole fra gli Allievi...



...Regionali della Lastrigiana e una Rappresentativa Regionale Allievi, in vista della partecipazione al Torneo delle Regioni 2018.

Per l’occasione, il Commissario Tecnico Stefano Mannelli ha convocato i seguenti giocatori:

Renzi e Somigli (Affrico), Bucciero (Aquila Montevarchi), Gabbrielli (Cattolica Virtus), Polo e Silli (Floria 2000), Manfredi (Forte dei Marmi), Pavan (Margine Coperta), Bigalli, Cerrato e Cuccuini (Olimpia Firenze), Mecacci (Pro Livorno Sorgenti), Baragli (Rinascita Doccia), Alecce, Guidi e Palazzo (Scandicci), Patti (Sestese), Nieri (Sporting Arno), Collecchi e Fazzini (Tau Altopascio), Leggio (Versilia).









