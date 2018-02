Regionali : Oggi amichevole per la Rappr. Juniores Inviato da Sonia Nuzzi 29 letture ) Si svolgerà questo pomeriggio, martedì 6 febbraio, presso il Centro Federale “Bozzi” di via Borgonovo alle Due Strade (Firenze), con inizio alle ore 15.00, una gara amichevole fra la...





...Berretti dell’Arezzo e una Rappresentativa Regionale Juniores. Per l’occasione, il Commissario Tecnico Uberto Gatti ha convocato i seguenti giocatori:

Montagni (Affrico), Granucci (Aglianese), Rontini (Antella 99), Volpi (Larcianese), Barbieri (Atletico Piombino), Pratesi (Audax Rufina), Scaramelli (Cuoiopelli), Donattini (Fortis J.), Cecchi, Andorlini e Bellini (Grassina), Bagnoli e Bini (Porta Romana), Mordagà (Real Cerretese), Cassai (Sagginale), Donati (Sangimignano), Canali, Chiti e Zellini (Sestese), Mirante (Valdarno), Belli e Melani (Zenith Audax).







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie Utenti Online 34 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 34



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 34 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli