Anteprima : Calciopiù - Quello che trovate domani in edicola Inviato da Fulvio Brandigi 67 letture ) Un numero ricco di notizie e di commenti quello che trovate domattina in edicola e on line. In primo piano: il ricordo di Manlio Rebechi, storico presidente del Novoli, la Scuola Calcio...



... del Bibbiena, l’accordo Torino- Giovani Granata Monsummano. E poi ecco tutte le cronache del settore giovanile nazionale, regionale e provinciale con un servizio speciale sulla partitissima Fiorentina – Empoli (Giovanissimi B) corredato dalle foto di Antonio Badalucco in prima pagina. E poi i Top 11 dei campionati regionali Juniores, Allievi e Giovanissimi e i Top 11 dalla Provincia di Pisa. Sui campionati Dilettanti, l’approfondimento di Calciopiù riguarda le gare più importanti dalla serie D alla Seconda Categoria con le pagelle e le cronache curate dai nostri inviati. Ecco le 39 partite che vi proponiamo nelle due edizioni, quella Toscana e quella di Firenze – Prato.



SERIE D: Alto Tevere Sansepolcro-Villabiagio, Aquila Montevarchi-Sangiovannese, Pianese-Tuttocuoio, Real Forte Querceta-Seravezza Pozzi, Scandicci-San Donato Tavarnelle, Viareggio-Albissola.



ECCELLENZA: Castelfiorentino-Grosseto,Castelnuovo Garfagnana-Atletico Piombino, Fucecchio-Sangimignano, Poggibonsi-Urbino Taccola, Castiglionese-Badesse, Fortis Juventus-Bucinese, Porta Romana-Jolly Montemurlo, Zenith Audax-Sestese.



PROMOZIONE: Lammari-Pietrasanta, Lampo-Candeglia Porta al Borgo, Castelnuovese-Cortona Camucia, Firenze Ovest-Olimpia Palazzolo, Nuova Foiano-Olimpic Sansovino, Audace Galluzzo-Cascina.



PRIMA CATEGORIA: Tau Altopascio-Acquacalda San Pietro, I.Monsummano-Tavola, A.G.Dicomano-Grevigiana, Audace Legnaia-Faellese, Cubino-Novoli, Settignanese-C.S.Lebowski, Venturina-Staffoli, Rassina-Tegoleto.



SECONDA CATEGORIA: Borgo a Buggiano-Ponte a Cappiano, Cecina 2000-Pistoiacalcio, Chiesina Uzzanese-Valdibure S.Felice, Coiano Santa Lucia-La Briglia Misericordia Vaiano, Sesto Calcio-Poggio a Caiano, Albacarraia-Olimpia Firenze, Athletic Sesto-Firenze Sud, A.Castello-Casellina, Londa-Gallianese, Scarperia-San Piero a Sieve, Tressa-Trequanda.







