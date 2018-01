Si sono svolte le gare della prima giornata del XXXI Trofeo Toscana – VI Torneo M.Orlandi, riservato alle rappresentative delle delegazioni provinciali della Toscana...



... per le categorie Allievi B e Giovanissimi B.

Queste le gare in programma e i risultati:

ALLIEVI B

Girone A

Arezzo – Pistoia 1-1

Siena – Firenze 0-2

Riposava: Prato

Girone B

Livorno – Pisa 0-1

Grosseto – Massa Carrara 2-3

Riposava: Lucca

GIOVANISSIMI B

Girone A

Arezzo – Pistoia 1-1

Siena – Firenze 1-5

Riposava: Prato

Girone B

Livorno – Pisa 2-1

Grosseto – Massa Carrara 2-2

Riposava: Lucca

Ricordiamo che la seconda giornata di gare è in programma per mercoledì 14 febbraio.