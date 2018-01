Prima Cat. : I quarti di Coppa Toscana in tempo reale! Inviato da Sonia Nuzzi 261 letture ) Si sono concluse le gare dei quarti di finale di Coppa Toscana di 1ª Categoria, tutte dopo la disputa dei tempi supplementari. Le squadre che si qualificano alle semifinali...





sono Pieve Fosciana, Dicomano, Montalcino e Viaccia Calcio.

Ecco il riepilogo dei risultati



Pieve Fosciana-Fornacette Casarosa 4-2

(reti di Tognarelli al 10', Gheri all'84', Dini D. al 104' e Lucchesi al 120' per il Pieve Fosciana; doppietta di Di Grazia al 7' e al 27' per il Fornacette)

(campo “Angelini” Pieve Fosciana). Arbitro: Picardi di Viareggio.



Certaldo-Montalcino 0-1

(campo suss. Comunale Certaldo). Arbitro: Labruna di Pontedera.



M.C. Valdichiana-A.G. Dicomano 0-0

(Dicomano in 10 dal 78' per espulsione di Ceripa)

(campo com.le Marciano della Chiana). Arbitro: Cevenini di Siena.



Fiesole-Viaccia 1-2

(campo com.le “Pandolfini” Caldine). Arbitro: Mancini di Pistoia.







