Prenderà il via domani, mercoledì 31 gennaio, la "XXXIª edizione del Trofeo Toscana – VI Trofeo Regionale "Marco Orlandi" riservata a rappresentative regionali...





...delle categorie Allievi B e Giovanissimi B. Le dieci squadre che rappresentano le province toscane, sono state divise in due gironi di cinque squadre ciascuno. In palio i titoli vinti nella precedente stagione da Siena (Allievi B) e Firenze (Giovanissimi B). Ecco le gare in programma nella prima giornata:

ALLIEVI B

Girone A

Arezzo – Pistoia (ore 15.30 campo Lorentini Arezzo)

Siena – Firenze (ore 17.00 campo Manni Colle Vald’Elsa)

Riposa: Prato

Girone B

Livorno – Pisa (ore 15,00 campo Bizzi Livorno)

Grosseto – Massa Carrara (ore 15,00 campo Passalacqua Grosseto).

Riposa: Lucca

GIOVANISSIMI B

Girone A

Arezzo – Pistoia (ore 15.30 Santa Firmina).

Siena – Firenze (ore 15.30 “Manni” Colle Val d’Elsa).

Riposa: Prato

Girone B

Livorno – Pisa (ore 16.30 campo Bizzi Livorno)

Grosseto – Massa Carrara (ore 15.00 campo via Adua Grosseto).

Riposa: Lucca

Questo l’elenco di tutti i convocati:

ALLIEVI B

AREZZO: Colonna, Paolantoni, Tognalini (Aquila Montevarchi), Billi (Arno Castiglione Laterina), Farini, Brunelli, Corsetti (Bibbiena), Salvietti, La Falce (Castiglionese), Baldoni (Cortona Camucia), Trebbi (Falterona), Rosini, Bambini (OlmoPonte Arezzo), Lisi, Pagni, Romano (S.Firmina), Pierazzi, Beni, Martucci (Sangiovannese), Bandelloni (SociCasentino). Selezionatore: Luca Magnanensi.

PISTOIA: Benvenuti, Borgognoni, Sauro (Capostrada), Santoni (Casalguidi), Staugiuc (Giovani Granata), Della Corte, Iacopini, Guadagnino (Giovani Via Nova), Paoli, Frateschi, Iacomini (Margine Coperta), Petrucci (Montagna Pistoiese), Porciani, Zingarello (MontecatiniMurialdo), Paolini, Morelli (Olimpia Quarrata), Ruotolo (Pescia), Romizi (Pol.90), Xhanej (Pistoia Nord), Sheba (Montalbano). Selezionatore: Marco Teglia.

SIENA: Marabissi (Colli Etruschi), Cuordileone (Colligiana), Dei, Valci e Ramadani (Gracciano), Brenci e Mario (Mazzola Valdarbia); Borsetti e Neziri (N.S.Chiusi), Galli e Paganini (Pianese), Fusi (Pol.Sovicille), Camarri e Neri (San Miniato), Casagni, Doka e Marcocci (Sinalunghese), Ferretti e Pifferi (Valdorcia), Cufta (Virtus Asciano). Selezionatore: Stefano Neri.

FIRENZE: Checcucci (Audace Galluzzo), Poggiali (Audax Rufina), Ferrmaca, Francalanci (Scandicci Calcio), Pruneti, Sinteregan (Floria 2000), Doni, Masha (Giovanni Fucecchio), Baldazzi (Lanciotto Campi), Cossari (Lastrigiana), Bianchi, Carnevali (Olimpia Firenze), Oriti (Rinascita Doccia), Bettoni, Carcani Pietro (San Michele Cattolica Virtus), Bonifazi, Patti (Sestese Calcio), Baggiani, Rossi (Sporting Arno), Masi (Valdarno). Selezionatore: Francesco Donzelli.

LIVORNO: Grimoldi (Ardenza), Schiano (Antignano), Pilato, Urru, Vozza (Academy Audace Portoferraio), Blundo (Armando Picchi), Grillo, Poggiolini, Sanfilippo (Livorno 9), Balleri (Portuale Guasticce), Daugenti, Rossi, Turini (Pro Livorno Sorgenti), Startari (Sporting Cecina), Gomez, Neri, Garzella (Venturina Calcio), Sangiorgi (Vada). Selezionatore: Gino Rusconi.

PISA: Del Canto, Matteoli, Tirino (Bellaria Cappuccini), Garofalo, Mangone (Calci 2016), Andrei, Del Pecchia, Vichi (Cascina), Bottoni, Marianelli, Vannucci (Forcoli Valdera), Paoletti, Sciannambio (Madonna dell’Acqua), Giuntini, Mori, Paparo (Oltrera), Barsacchi (Pisa Ovest), Silvestri (Ponsacco), Bindi (Colline Pisane). Selezionatore: Giancarlo Cuppoletti.

GROSSETO: Conti (Albinia); Demei (Argentario), Lesi e Grassi (Massa Valpiana); Camerlengo e Marrucci (N.Grosseto Barbanella), Bianciardi e Scolesi (Orbetello), Pineschi e Rubegni (Paganico), Avenoso, Marraccini, Molia e Sacchini (Saurorispescia), Carpentiero, Cerretti e Ottaviani (Grosseto), Mureddu e Sgai (Virtus Maremma), Bartolini (Scansano). Selezionatore: Pietro Magro.

MASSA CARRARA: Guidi, Musetti (Atletico Carrara Marmi), De Santis (Academy Massa Montignoso), Barontini, Brizzi, Mazzone, Rossi (Aullese), Conti (Don Bosco Fossone), Deda, Manfredi, Queruti, Tonarelli (Massese), Bianchi, Biselli, Marchini (Oratorio Nazzano Carrara), Tesconi (Ricortola), Barontini, Colecchia, Ferrari, Krupenko (San Marco Avenza). Selezionatore: Silvio Francesconi.

GIOVANISSIMI B

AREZZO: Lebrun, Di Giuseppe, Menga (Aquila Montevarchi), Dumbrava (Arezzo F.A.), Boschi (Arno Laterina), Bernardini (Atletico Levane Leona), Gregori (Cortona Camucia), Candia, Carletti, Mugnaini (Falterona), Cialdea (OlmoPonte Arezzo), Tralci, Dragomir, Marchini (Santa Firmina), De Sntis, Martini (Sangiovannese), Marmorini, Fini, Falsini (SociCasentino), Tavanti (Virtus Lignano). Selezionatore; Marcello Daviddi.

PISTOIA: Marini, Stella (Academy Aglianese), Pemaj, Del Fa, Bisconti (Capostrada), Pretelli (Casalguidi), Ricciarelli, Traina (Giovani Granata), Porrà, De Santis, Nazzaro (Giovani Via Nova), Vignozzi, Manfredini, Taverna (Margine Coperta), Tocci (Montagna Pistoiese), Laia (Montecatini Murialdo), Aiello, De Felice (Olimpia Quarrata), Miggiano (Ponte 2000), Lori (Psb Pistoia). Selezionatore: Giancarlo Belpassi.

SIENA: Imperato, Lippi e Viti (Robur Marciano), Corrado, Grassini e Oliviero (Mazzola Valdarbia), Manganello e Pinzi (N.S.Chiusi), Bonechi, Finetti e D’Alessandro (Poggibonsese), Francioli e Berti (Sangimignanosport), Alessi, Guidarelli e Lo Conte (San Miniato), Rinaldi (Sinalunghese), Tufaro (Staggia), Ingrati e Nigi (Torrita). Selezionatore: Franco Rizzuto.

FIRENZE: Ruocco (Affrico), Bruni, Ongaro (Scandicci Calcio), Zannino (Firenze Ovest), Barbieri, Poggiolini (Floria 2000), Tirinnanzi (Fortis Juventus), Landi (Giovani Fucecchio), Romei (Lastrigiana), Donati (Montespertoli), Masoni (Ponzano), Genova (Porta Romana), Bartolozzi, Bigozzi (S.M.Cattolica Virtus), Manetti (San Donato Tavarnelle), Ciotola, Nocentini (Sestese Calcio), Scelzo (Settignanese). Selezionatore: Massimo Benevieri.

LIVORNO: Branchetti (Academy Aglianese), Solari, Di Frianda, Dussol (Armando Picchi), Turini (Ardenza), Di Bonito (Costa Etrusca), Fiorentini Mattia, Fiorentini Gioele, Gargini (Livorno 9), Borghini, Loizzo (Portuale), Matacera (Prog.Giovani Elba), Lischi (P.A.Sorgenti), Mazzoni (Pro Livorno Sorgenti), Fancelli, Lika, Mecherini (Sporting Cecina), Biagioni, Bartolini, Mori (Venturina). Selezionatore: Claudio Bellandi.

PISA: Marroni (Atletico Cascina), Bettarini, Lotti, Rocchi (Bellaria Cappuccini), Gliatta Luca, Taddeini (Forcoli Valdera), Biasci (Fratres Perignano), Casella, Garofalo, Grava (Navacchio Zambra), Bartolini, Crecchi, Gentile (Oltrera), Ruglioni (Ospedalieri Calcio), Cagnetta, Kavaja, Tognetti (Pisa Ovest), Arrighini, Gliatta Donato Marco (Ponsacco), Pellegrini (San Giuliano). Selezionatore: Graziano Barsotti.

GROSSETO: Fusini e Stagnaro (Albinia), Picchianti (Argentario), Galli e Pogorelli (Atletico Grosseto), Pomi (Giovanile Amiata), Papini (Invicta Grosseto), Celestini (Manciano), Loffredo (Orbetello), Begnardi, Generali e Testa (Paganico), Arena, Cappellini e Madonna (Real Follonica), Bounicci, Bonucci, Cavallo e #####no (Grosseto), Vichi (Virtus Maremma). Selezionatore: Stefano Nunziatini.

MASSA CARRARA: Guidoni (Academy Massa Montignoso), Galleri, Orozco Fregoso, Simonelli (Aullese), Costi, Grassi, Mascarino (Don Bosco Fossone), Alberti, Capasso, Cardillo, Granai (Massese), Beqirllari, Ribolla, Tonello, Vicari (Pontremolese), Vita (Ricortola), Castagna, Cenderelli, Mori, Tamburini (San Marco Avenza). Selezionatore: Pietro Ramagini.







