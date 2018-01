Anteprima : Da martedì in edicola e online Calciopiù - Il sommario dei Dilettanti Inviato da Fulvio Brandigi 12 letture ) Nutrito il programma delle gare dei campionati Dilettanti che trattiamo con servizi e con commenti dei nostri inviati. Ecco le partite che abbiamo seguito nel fine settimana...



... nella nostra consueta vetrina, oltre ovviamente a tutte le cronache dei campionati giovanili regionali e provinciali che come sempre trovate al completo sulle colonne del nostro giornale.



SERIE D: I tabellini di tutte le gare, in primo piano Jacopo Carissimi (Pianese).

ECCELLENZA: Cuoiopelli-Ponte Buggianese, Grosseto-San Miniato Basso, S.Gimignano-Castelfiorentino, Lastrigiana-Zenith Audax, Sestese-Fortis Juventus, Valdarno-Castiglionese.

PROMOZIONE: Calenzano-Lammari, Camaiore-Lampo, Candeglia Porta al Borgo-Luco, Sagginale-Maliseti Tobbianese, Audax Rufina-Castelnuovese, Cortona Camucia-Pontassieve, N.S.Chiusi – Nuova Foiano.

PRIMA CATEGORIA: Giovanile Sextum-Tau Altopascio, Pontigiana-Capezzano Pianore, Lanciotto Campi-Amici Miei, Montespertoli-C.F.2001, Viaccia-I.Monsummano, Novoli-Incisa, Ponte Rondinella-A.G.Dicomano, Staffoli-Laiatico, Alberoro-Rassina, Fratta S.Caterina-Valdichiana.

SECONDA CATEGORIA: Spedalino-Cecina 2000, Red Devils Castelfranco-Borgo a Buggiano, Veneri-Chiesina Uzzanese, Rinascita Doccia-Coiano S.Lucia, Settimello-Querceto, Casellina-Albereta S.Salvi, Firenze Sud-Atl.Castello, Isolotto-Athletic Sesto, Berardenga-Radicondoli, Gallianese-San Polo, Voluntas Trequanda-Pienza.







