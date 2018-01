Entra nelle sue fasi decisive la Coppa Toscana di Prima Categoria, con lo svolgimento dei quarti di finale mercoledì 31 Gennaio. Si gioca in gara unica e se la parità dovesse...





...persistere sia al 90’ che al 120’, si qualifica al turno successivo la squadra che gioca in trasferta. Ecco di seguito il quadro delle partite, tutte in programma alle ore 14.30:

Pieve Fosciana-Fornacette Casarosa (“Angelini” Pieve Fosciana). Arbitro: Mario Picardi di Viareggio.

Certaldo-Montalcino (suss. Comunale Certaldo). Arbitro: Leonardo Labruna di Pontedera.

M.C. Valdichiana-A.G. Dicomano (com.le Marciano della Chiana). Arbitro: Fabio Cevenini di Siena.

Fiesole-Viaccia (com.le “Poggioloni” Caldine). Arbitro: Duccio Mancini di Pistoia.