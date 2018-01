Le giornate cominciano ad allungarsi e, di conseguenza, l’orario d’inizio delle partite si sposta un po’ in avanti: da questa domenica, 28 gennaio, fino al 25 marzo...



...compreso, le gare ufficiali avranno inizio alle ore 15.00, tranne il campionato d’Eccellenza che inizierà ancora alle 14.30 fino al 25 marzo. Nel caso fossero in programma due gare di categoria diversa sullo stesso campo, quella di categoria inferiore dovrà avere inizio alle ore 13.00. Le gare del campionato Juniores Regionale inizieranno, come di consueto, 30 minuti dopo l’orario ufficiale, pertanto da sabato 3 febbraio, fischio d'inizio alle ore 15.30.