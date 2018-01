La sua posizione era in bilico da tempo, la vittoria della fase regionale di Coppa Italia della settimana scorsa sembrava aver rinsaldato il rapporto che legava Luigi Consonni alla panchina...



...del Grosseto, ma il pareggio di domenica scorsa contro l’Atletico Cenaia ha incrinato irreparabilmente la situazione e Consonni, che pure aveva diretto l’allenamento di ieri (lunedì 22) da oggi non è più l’allenatore dei Grifoni. La famiglia Ceri, proprietaria della società, pur con rammarico, lo ha sollevato dall’incarico e si riserva ora, insieme allo staff tecnico, di individuare il nome del nuovo tecnico, a cui sarà affidato l’incarico (difficile ma ancora non impossibile) di recuperare i 7 punti di distacco dalla capolista Cuoiopelli e conquistare la Serie D. Diversi i “papabili” ma al momento si tratta solo di nomi, in attesa dell’annuncio ufficiale che dissiperà i dubbi.