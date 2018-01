Sono scaturite diverse novità dal Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti – Comitato Regionale Toscana che si è tenuto ieri sera a Coverciano. Anche se manca l’ufficializzazione...



... ecco i limiti d’età stabiliti per la prossima stagione dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria.



ECCELLENZA: le società devono schierare un calciatore del 1998 (anno che rimane in quota), un calciatore del 1999 e un calciatore del 2000.

PROMOZIONE: le società devono schierare un calciatore del 1998 (anno che rimane in quota), un calciatore del 1999 e un calciatore del 2000.

PRIMA CATEGORIA: le società devono scendere in campo con due calciatori del 1997.

SECONDA CATEGORIA: non esistono più i limiti di età. Ciascuna società può schierare i calciatori che ritiene opportuno far scendere in campo senza più imposizioni dettate dall’età.



Alfa