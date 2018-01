Anteprima : Calciopiù: appuntamento da non perdere domani in edicola Inviato da Fulvio Brandigi 65 letture ) Un numero speciale e ricco di informazioni sui campionati giovanili che in alcune province sono già ripartiti a pieno regime. A Firenze si sono giocate tutte le partite dei campionati...



... Esordienti e Pulcini, a Siena l’attività è ripresa fino agli Esordienti B compresi; ad Arezzo si sono disputati i tornei dalla Terza Categoria fino ai Giovanissimi B. Su Calciopiù in edicola da domani mattina i nostri approfondimenti sulle società San Marco Avenza, Spartaco Banti Barberino e Audace Legnaia. E poi la consueta anteprima sui Dilettanti, con tutte le gare che nelle due edizioni abbiamo trattato con i commenti dei nostri inviati.

SERIE D: I tabellini di tutte le gare, in primo piano Matteo Sartori (Pianese), i commenti su Real Forte Querceta-Lavagnese e Scandicci – U.Sanremo.

ECCELLENZA: Fucecchio-Cuoiopelli, Ponte Buggianese-U.Taccola, Marina la Portuale-Sangimignano, Poggibonsi-Larcianese, Grassina-Signa, Zenith Audax-Baldaccio Bruni, Sinalunghese-Valdarno.

PROMOZIONE: Lampo-Vorno,Luco-Villa Basilica, Lammari-Candeglia Porta al Borgo, Maliseti Tobbianese-Camaiore, Foiano-Bibbiena, Firenze Ovest-Chiantigiana, Castelnuovese-Olimpic Sansovino.

PRIMA CATEGORIA: Tau-Marginone, Amici Miei-Montespertoli, Galcianese-Viaccia, Settignanese-Cubino, Audace Legnaia-Novoli, Rontese-Lebowski, Dicomano-Barberino E., Butese-Staffoli, Rassina-Poppi.

SECONDA CATEGORIA: Borgo a Buggiano-Pistoia Calcio, Chiesina Uzzanese-Cintolese, Cecina 2000-Veneri, Coiano Santa Lucia-Chiesanuova, Settimello-Rinascita Doccia, Athletic Sesto-Florence, Daytona-Isolotto, Cs Firenze-Firenze Sud, Radicondoli-Castellina Scalo, Montemignaio-Orange Don Bosco, Londa-Firenzuola, Spartaco Banti Barberino-Pelago, Palazzo del Pero-Trequanda.







