Domani pomeriggio (martedì 23 gennaio), con inizio alle ore 15.00, presso il Centro Sportivo Federale “Bozzi” in via S.Borgonovo alle Due Strade (Firenze), si svolgerà una gara amichevole fra...



...gli Allievi della società Forte dei Marmi e la Rappresentativa Regionale Allievi, in vista del Torneo delle Regioni 2018. Il Commissario Tecnico Stefano Mannelli ha convocato i seguenti giocatori:

Renzi e Somigli (Affrico), Bucciero (Aquila Montevarchi), Bartolini (Coiano S.Lucia), Guidi, Palazzo e Parrini (Scandicci), Manfredi (Forte dei Marmi), Crini (Lastrigiana), Leporatti (Maliseti Tobbianese), Pavan (Margine Coperta), Cerrato e Cuccuini (Olimpia Firenze), Mecacci (Pro Livorno Sorgenti), Ignesti (Rignanese), Gabbrielli (S.Michele C.V.), Nieri (Sporting Arno), Collecchi e Fazzini (Tau Altopascio) e Leggio (Versilia).