Comunicati Stampa : Lutto in casa Fortis, si è spento Marino Convalli Inviato da Fulvio Brandigi 38 letture ) Un grave lutto in casa Fortis Juventus. Si è spento Marino Convalli, una figura fra le più rappresentative della società. Oltre ad aver ricoperto ruoli dirigenziali (Vice Presidente e Direttore Generale)...



... Convalli, ottantacinque anni, è stato per decenni uno dei punti di riferimento della società biancoverde alla quale non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua collaborazione.



Il Presidente Riccardo Borselli, l'intera dirigenza, la società tutta, esprimono le loro sincere condoglianze alla famiglia ed invitano tutti a partecipare alle esequie funebri che si terranno domani, 19 gennaio, alle 10.30 alla Pieve di Borgo San Lorenzo.

Sarà possibile rivolgere l’ultimo saluto a Convalli da questo pomeriggio presso la cappella della Misericordia di Borgo San Lorenzo.



La prima squadra e le compagini del settore giovanile biancoverdi disputeranno i loro incontri del weekend con il lutto al braccio.



