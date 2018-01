E’ stato completato, con le gare di ieri sera, il programma delle gare valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Toscana Seconda Categoria. Questi i risultati:



Castelnuovo V.Cecina – Orbetello 0 – 1

Cavriglia – Fulgor Castelfranco 2 – 2 dts

Molazzana – Migliarino Vecchiano 1 - 2

Ponte d’Arbia – Montagnano 0 – 3 dts

Atl.Belvedere Forcoli – Antignano 1 – 0

Cerbaia – S.Miniato 3 - 1

Olimpia Firenze – San Giusto Bagnese 1 - 2

Prato 2000 – Chianti Nord 0 - 2



Qualificate: Orbetello, Fulgor Castelfranco, Migliarino Vecchiano, Montagnano, Atl.Belvedere, Cerbaia, San Giusto Bagnese e Chianti Nord, che accederanno direttamente ai quarti di finale, in programma per mercoledì 21 febbraio, sempre in gara unica.