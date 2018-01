Sono state giocate nel pomeriggio le prime quattro gare valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria, mentre le altre quattro verranno giocate questa sera...



...a partire dalle 20.30.

Questi i risultati fin qui maturati:

Castelnuovo V.Cecina – Orbetello 0 – 1

Cavriglia – Fulgor Castelfranco 2 – 2 dts

Molazzana – Migliarino Vecchiano 1 - 2

Ponte d’Arbia – Montagnano 0 – 3 dts

Già qualificate: Orbetello, Fulgor Castelfranco, Migliarino Vecchiano e Montagnano.

Questo invece il programma della serata:

Atl.Belvedere Forcoli – Antignano (com.le Terricciola). Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca

Cerbaia – S.Miniato (com.le “I due Pini” Cerbaia Val di Pesa). Arbitro: Dario Tarocchi di Prato

Olimpia Firenze – San Giusto Bagnese (com.le “I Ponti” Bagno a Ripoli). Arbitro: Adil Bouabid di Prato

Prato 2000 – Chianti Nord (com.le “Puskas” Signa). Arbitro: Alessio De Marco di Lucca



Ricordiamo che, secondo regolamento, se al termine dei 120 minuti disputati (90 più supplementari) il risultato fosse ancora in parità, si qualificherebbe la squadra in trasferta. Le vincenti degli otto incontri accederanno direttamente ai quarti di finale, in programma per mercoledì 21 febbraio, sempre in gara unica.