Era in programma questo pomeriggio la terza giornata del girone di ritorno del girone D di Serie D; questi i risultati e i marcatori delle partite:

Castelvetro – Rimini 0 – 1





(23’ Ambrosini)

Forlì – Vivi Alto Tev.Sansepolcro 3 – 1

(18’ Alagia per il Sansepolcro; 22’ Bollini, 51’ Rrapaj e 69’ Ferri Marini per il Forlì;)

Lentigione – Imolese 1 – 0

(90’ Ferrari)

Pianese – Fiorenzuola 0 - 0

Sammaurese – Romagna Centro 0 – 1

(86’ autorete Rosini)

Sangiovannese – Trestina 1-0

(2’ Jukic)

Sasso Marconi – Correggese 0 - 0

Tuttocuoio – Colligiana 0 – 1

(30’ Biagi)

Vigor Carpaneto – Mezzolara 0 - 0

Villabiagio – Aquila Montevarchi 0 – 0

La classifica aggiornata:

Rimini p.48, Fiorenzuola 44, Villabiagio 42, Forlì 38, Imolese 37, Sangiovannese 36, Aquila Montevarchi 35, Lentigione 34, Romagna Centro 31, Vigor Carpaneto 29, Sammaurese e Pianese 28, Tuttocuoio 25, Castelvetro e Sasso Marconi 23, Trestina 22, Vivi Alto Tevere Sansepolcro 21, Colligiana 20, Mezzolara 19, Correggese 16.

Prossimo turno

Queste le gare della prossima giornata (21 gennaio, 4ª di ritorno):

Aquila Montevarchi - Forlì, Colligiana - Lentigione, Correggese - Castelvetro, Fiorenzuola - Tuttocuoio, Imolese - Vigor Carpaneto, Mezzolara - Sammaurese, Rimini - Pianese, Romagna Centro - Sangiovannese, Trestina - Villabiagio, Vivi Alto Tev.Sansepolcro - Sasso Marconi.