Domani, mercoledì 17 gennaio, verranno disputati gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria (in gara unica); queste le partite in programma e le designazioni arbitrali:





Atl.Belvedere Forcoli – Antignano (ore 14.30 com.le Terricciola). Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca

Castelnuovo V.Cecina – Orbetello (ore 14.30 “Orsini” Castelnuovo Val di Cecina). Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno

Cavriglia – Fulgor Castelfranco (ore 14.30 com.le “Galassi” Cavriglia). Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo

Cerbaia – S.Miniato (ore 20.30 com.le “I due Pini” Cerbaia Val di Pesa). Arbitro: Dario Tarocchi di Prato

Molazzana – Migliarino Vecchiano (ore 14.30 com.le loc. Monte, Molazzana). Arbitro: Carlo Celardo di Pontedera

Olimpia Firenze – San Giusto Bagnese (ore 20.30 com.le “I Ponti” Bagno a Ripoli). Arbitro: Adil Bouabid di Prato

Ponte d’Arbia – Montagnano (ore 14.45 com.le “A.Fedeli” Ponte d’Arbia). Arbitro: Paolo Meazzini sez. Valdarno

Prato 2000 – Chianti Nord (ore 20.30 com.le “Puskas” Signa). Arbitro: Alessio De Marco di Lucca

Ricordiamo che, secondo regolamento, se al termine dei 120 minuti disputati (90 più supplementari) il risultato fosse ancora in parità, si qualificherebbe la squadra in trasferta. Le vincenti degli otto incontri accederanno direttamente ai quarti di finale, in programma per mercoledì 21 febbraio, sempre in gara unica.