A norma della legge vigente sulla stampa, io sottoscritto Alessio Facchini, direttore responsabile del settimanale sportivo “Calciopiù”, chiedo la rettifica con gli stessi caratteri...



... e la stessa impaginazione dello spazio riservato agli argomenti trattati sulle edizioni cartacea e on line, in merito ad affermazioni contenute negli articoli a firma Stefano Brogioni apparsi giovedì 11 gennaio 2018 sul numero 10 dell’anno 160 del giornale “La Nazione” in cronaca nazionale e locale, dove si sottolinea che io stesso e il settimanale Calciopiù avremmo organizzato la manifestazione “La Notte delle Stelle” a Coverciano nel giugno 2017 durante la quale venne premiato l’arbitro Federico Masilunas di Pisa. La notizia è del tutto destituita di fondamento in quanto la manifestazione è organizzata da altri organi di stampa e di informazione con la collaborazione, come scritto dagli organizzatori, del giornale La Nazione. Il settimanale sportivo “Calciopiù” è del tutto estraneo alla manifestazione da quattro anni a questa parte. Ciò era doveroso sottolineare. Mi riservo per tutelare l’immagine mia personale e del giornale “Calciopiù”, di proseguire la mia azione nelle sedi legali e penali che riterrò opportuno.

In fede



Alessio Facchini



Direttore di Calciopiù