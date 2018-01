Si chiude con un risultato netto, 3-0, e con le premiazioni sul campo effettuate dal presidente del C.R.T della Ficg Paolo Mangini, la finalissima di Coppa Toscana Dilettanti ...



...fra Grosseto e Zenith Audax. Un punteggio troppo severo per la squadra pratese, che nel primo tempo non ha demeritato e nella ripresa, dopo il 2-0, è crollata prima mentalmente poi, di conseguenza, fisicamente. Ha sicuramente avuto un peso decisivo la maggiore esperienza del Grosseto e, alla lunga, anche la maggiore qualità dell’organico maremmano, guidato in panchina da Nicola Giallini ma “super-visionato” da Luigi Consonni, costretto ad assistere da fuori per una squalifica a tempo che, ironia della sorte, terminerà proprio domani!

E’ un successo che consolida la posizione del tecnico brianzolo (che compirà 41 anni il prossimo mese), ultimamente finito sulla “graticola” per un andamento non troppo convincente della sua squadra, attualmente terza in classifica nel girone A di Eccellenza, dietro a Cuoiopelli e Sangimignano. La Zenith ha probabilmente pagato un debito di inesperienza e si è sciolta strada facendo, pur non demeritando nella prima parte. Ma la squadra di Bellini, a metà classifica nel girone B di Eccellenza, non deve scoraggiarsi: arrivata alla finale della fase regionale dopo aver battuto in sequenza Sestese, Aglianese, Lastrigiana e Sinalunghese, ha vissuto una bellissima avventura e accumulato un’esperienza che le sarà senz’altro utile in futuro.

Ecco il tabellino completo della finale:

GROSSETO: Nunziatini (53' Cipolloni), Borselli, Sabatini, Degl’Innocenti, Ciolli, Gorelli, Berretti, Salvestroni (11' Zoppi), Vegnaduzzo (26' Invernizzi), Boccardi (82' Tuoni), Molinari (83' Vento). A disp.: Nigiotti, Bicocchi. All.: Luigi Consonni (squalificato, in panchina Nicola Giallini).

ZENITH AUDAX: Masi, Melani, Zambrano, Abdija, Benvenuti, Myslihaka, Sforzi (66' D'Arino), Nardoni, Silva Reis, Saccenti (85' Ferraro), Sordi (64' Piras). A disp.: Belli, Guarducci, Cirasella, Diddi. All.: Andrea Bellini.

ARBITRO: Gianluca Martino di Firenze, coad. da Bianchi di Pistoia e Vagheggi di Arezzo.

RETI: 42' Vegnaduzzo, 49' Boccardi, 73' Molinari.

NOTE: al 62’ Vegnaduzzo calcia alto un rigore. Ammoniti Zambrano e Nardoni.