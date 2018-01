Quasi tutto pronto al "Gino Bozzi" delle Due Strade a Firenze per l'inizio della finale di Coppa Italia Dilettanti fra Grosseto e Zenith Audax. In attesa del fischio d'inizio...







...ecco le formazioni ufficiali mandate in campo dai due mister:

GROSSETO: Nunziatini, Borselli, Sabatini, Degl’Innocenti, Ciolli, Gorelli, Berretti, Salvestroni, Vegnaduzzo, Boccardi, Molinari. A disp.: Cipolloni, Vento, Tuoni, Invernizzi, Zoppi, Nigiotti, Bicocchi. All.: Luigi Consonni (squalificato, in panchina Nicola Giallini).

ZENITH AUDAX: Masi, Melani, Zambrano, Abdija, Benvenuti, Myslihaka, Sforzi, Nardoni, Silva Reis, Saccenti, Sordi. A disp.: Belli, Guarducci, D’Arino, Ferraro, Cirasella, Piras, Diddi. All.: Andrea Bellini.

ARBITRO: Gianluca Martino di Firenze, coad. da Bianchi di Pistoia e Vagheggi di Arezzo.