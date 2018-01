Dilettanti : Oggi la finale di Coppa Italia Grosseto - Zenith Audax: seguitela in diretta! Inviato da Sonia Nuzzi 31 letture ) Si svolgerà questo pomeriggio, con inizio alle ore 16.00, la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti. Di fronte, com’è noto, Grosseto e Zenith Audax...



....che si contenderanno la Coppa e il diritto ad accedere alla finale nazionale della manifestazione, che mette in palio, se non già ottenuta in campionato, la promozione in serie D. Per l’occasione, il tecnico del Grosseto Luigi Consonni, ha convocato i seguenti giocatori:

Portieri: Cipolloni, Nunziatini

Difensori: Borselli, Ciolli, Lazzerini, Gorelli, Sabatini, Tuoni, Zoppi

Centrocampisti: Berretti, Degl’Innocenti, Salvestroni, Bicocchi

Attaccanti: Cosimi, Nigiotti, Vegnaduzzo, Boccardi, Invernizzi, Vento, Molinari. Non sono dunque disponibili per la gara i soli Mesinovic e Raito, squalificati.

Non sono ancora noti invece i convocati di mister Andrea Bellini della Zenith Audax , reduce in campionato dalla vittoria nel derby pratese contro il Jolly Montemurlo. Sicuri assenti saranno gli squalificati Manganiello, Perugi e Magelli e l'infortunato Pacini. Per la società del presidente Valentini, che solo 10 anni fa militava nei campionati amatoriali, si tratta di un evento storico, che sarà affrontato con massimo impegno e altissima concentrazione.

Dirigerà l’incontro il signor Gianluca Martino di Firenze, coadiuvato da Bianchi di Pistoia e Vagheggi di Arezzo.

Prima della finale, a partire dalle 14 e fino alle 15, i Piccoli Amici 2011 e i Primi Calci 2010 delle due società si esibiranno in varie attività. I bambini poi accompagneranno le squadre all'ingresso in campo.

Il costo del biglietto è stato fissato in 10 euro intero e 5 ridotto.

Se al termine dei tempi regolamentari le squadre saranno in parità saranno giocati i tempi supplementari di 15' ciascuno ed eventualmente calciati i rigori.



Il Grosseto 1912 è arrivato alla finale battendo A. Piombino, Poggibonsi, A. Cenaia, San Miniato Basso.

Lo Zenith Audax ha superato Sestese, Aglianese, Lastrigiana, Sinalunghese.



Calciopiù seguirà la finale con una diretta testuale, grazie alla presenza al campo “Gino Bozzi” delle Due Strade del direttore Alessio Facchini e del responsabile settore dilettanti Giacomo Tabone.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Varie Utenti Online 33 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 33



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 33 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli