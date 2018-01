Alcuni cambiamenti da segnalare nelle società della Toscana. Ecco le notizie maggiormente significative.

SAN DONATO TAVARNELLE - Dopo la sconfitta di domenica scorsa...



... la società ha sollevato dall’incarico Simone Marmorini e al suo posto è arrivato Roberto Malotti, ex Prato e Sestese.

FUCECCHIO - Stefano Macchi non è più il direttore sportivo alle dipendenze dei presidenti Lazzeri e Del Gronchio. Lo comunica la società bianconera.

CALENZANO - Saltato Massimo Fiorentino. Il nuovo allenatore è Roberto D’Annibale, ex giovanili di Lucchese, AlbaCarraia e Fortis Juventus.



