Si svolgerà domani, mercoledì 10 gennaio, la finalissima della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti: di fronte Grosseto e Zenith Audax. La partita si svolgerà allo stadio “Gino Bozzi”...



...delle Due Strade a Firenze e inizierà alle ore 16.00. In attesa di conoscere le formazioni che i due tecnici (Consonni per i maremmani e Bellini per i pratesi) manderanno in campo, possiamo anticiparvi che il direttore di gara sarà il signor Gianluca Martino della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Massimo Vagheggi di Arezzo.

Come potete leggere anche nell’ampio e dettagliato speciale su Calciopiù in edicola da questa mattina, entrambe le squadre indosseranno per l’occasione una speciale maglia celebrativa: quella della Zenith Audax presenterà una banda trasversale giallo dorata sul classico fondo blu-amaranto, mentre quella del Grosseto sarà una vera e propria rarità, prodotta in soli 25 esemplari che saranno successivamente messi all’asta e il cui raccolto sarà devoluto in beneficienza. Prima del fischio d’inizio della gara è prevista un’esibizione di due squadre del 2010 e 2011 di entrambe le società.

Per l’occasione sono previsti diverse centinaia di sostenitori da Grosseto, mentre la Zenith Audax sarà presente con una folta rappresentanza anche del proprio settore giovanile.

Ricordiamo che la vincitrice della finale, oltre ad aggiudicarsi la prestigiosa Coppa Italia Dilettanti, accederà alla fase nazionale della manifestazione; la vincente toscana è abbinata alla vincente emiliano-romagnola negli ottavi di finale, con sfida di andata e ritorno.

