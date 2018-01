Anteprima : Calciopiù - Da non perdere il primo numero dell'anno! Inviato da Fulvio Brandigi 162 letture ) In edicola e on line da domani mattina un numero da non perdere. Tutti gli approfondimenti sulla finale di Coppa Italia fra Zenith Audax e Grosseto con le statistiche di cinquanta anni...



... di storia, l’inchiesta sugli Esordienti 2005 fra calcio a 9 e calcio a 11, tante notizie e indiscrezioni da tutti i campionati, e ancora il focus sui tornei disputati durante la sosta delle festività e sui protagonisti dei campionati giovanili. Oltre 40 le partite che abbiamo seguito dai campi dei Dilettanti, con inviati e approfondimenti: vediamone il dettaglio.



SERIE D: Sangiovannese – Mezzolara, Scandicci – GhiviBorgo, i tabellini di tutte le gare delle squadre toscane e l’intervista con Giovanni Catanese (Pianese).



ECCELLENZA: Atl.Cenaia-Cuoiopelli, Castelnuovo Garfagnana-Poggibonsi, Marina La Portuale – Grosseto, S.Gimignano – Larcianese, Fortis Juventus-Valdarno, Sestese-Aglianese, Sinalunghese-Badesse, Zenith Audax-Jolly Montemurlo.



PROMOZIONE: Calenzano-Sagginale, Camaiore-Quarrata Olimpia, Luco-Vaianese I.Vernio, Vorno-Lammari, N.S.Chiusi-Cortona Camucia, Pratovecchio Stia-Nuova Foiano, Cascina-S.Quirico.



PRIMA CATEGORIA: River Pieve-U.Pontigiana, Serricciolo-Tau Calcio Altopascio, Lanciotto Campi-Fiesole,Montespertoli-Galcianese, Tavola-Jolo, Audace Legnaia-Atl.Impruneta, Cubino-Rontese, Novoli-Settignanese, Faellese-A.G.Dicomano, Staffoli-Capanne, Bettolle-Fratta S.Caterina, Rassina-Poliziana.



SECONDA CATEGORIA: Chiesina Uzzanese-San Niccolò, Meridien Larciano-Cecina 2000, Cintolese-S.Miniato, Veneri-Borgo a Buggiano, La Briglia Misericordia Vaiano-Rinascita Doccia, Prato 2000-Querceto, Casellina-Daytona, Olimpia Firenze-Atl.Castello, Chianti Nord-Ponzano, Radicondoli-Aurora Montaione, S.Godenzo-Pelago, Voluntas Trequanda-Badia Agnano.







