Sono stati disputati in questi primi giorni dell’anno i recuperi di alcune partite dei campionati dilettanti e giovanili regionali; ecco il riepilogo, ricordando che la prossima settimana...







(mercoledì 10/01) verrà recuperata la gara di Serie D Sangiovannese - Lentigione relativa alla 19ª giornata:

PRIMA CATEGORIA

Diavoli Neri Gorfigliano – River Pieve 2-3

(gol di Corsi e Malatesta per i Diavoli Neri; di Benlaidi, Satti L. e Friz per la River Pieve)

Amiata – Aurora Pitigliano 1-2

(gol di Magini per l’Amiata; doppietta di Abis e gol di Zappalà per l’Aurora Pitigliano)

Montalcino – Ambra 1-1

(gol di Pecchi per il Montalcino; di Becattini per l’Ambra)

JUNIORES REGIONALI

R.Reggello – Affrico 0-3

(doppietta di Calise e gol di Cipriani)

ALLIEVI B REGIONALI

Sporting Arno – Olimpia Firenze 3-2

(doppietta di Baggiani e autorete per lo Sporting; gol di Bianchini e Scudocrociato per l’Olimpia).