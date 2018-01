Ormai superate gran parte delle festività di fine anno, infarcite di tornei e manifestazioni più o meno amichevoli, è il momento di tornare in campo per cercare di conquistare i tre punti in palio.



Domani, mercoledì 3 gennaio, si disputeranno così alcune gare di recupero, che vedranno impegnate squadre dilettantistiche e giovanili della nostra regione. Ecco il dettaglio:

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A: Diavoli Neri Gorfigliano – River Pieve (ore 14.30 com.le Gorfigliano, loc. Pozzoli)

GIRONE F: Amiata – Aurora Pitigliano (ore 19.00 Piancastagnaio)

GIRONE F: Montalcino – Ambra (ore 14.30 stadio Montalcino)

JUNIORES REGIONALI

GIRONE C: Reggello – Affrico (ore 17.00 com.le Reggello)

ALLIEVI REGIONALI

GIRONE B: Oltrera – Colline Pisane (4/01 ore 15.30 nuovo “Marconcini” Pontedera)

ALLIEVI B REGIONALI

Sporting Arno – Olimpia Firenze (ore 15.30 com.le Badia a Settimo)