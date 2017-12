Un indubbio successo per Paolo Mangini e per il Consiglio Direttivo della Toscana. Presenti fisicamente e per delega il 71% delle società aventi diritto (un record a livello nazionale)...



... e all’unanimità indicati per l’Area Centro il consigliere federale Nuccio Caridi e il vicepresidente Francesco Franchi. L’Assemblea della Toscana convocata in un pomeriggio di pioggia e di traffico e in un giorno poco propizio come quello del 27 dicembre si conclude a Coverciano in maniera esaltante per tutto il movimento. E’ un giorno di festa per il nostro calcio come sostiene nel suo articolato intervento il presidente del Casellina Giovanni Bellosi. La nomina di Francesco Franchi costituisce un indubbio successo politico ed è un passo significativo per la Toscana in linea con la tradizione e con le istanze di una regione sempre propositiva e battagliera. Complimenti a Paolo Mangini che ha indicato il nome di Francesco Franchi a livello nazionale. E complimenti alle società della nostra regione che in un momento oggettivamente difficile hanno sposato in pieno la linea del presidente e del Consiglio Direttivo. Ora i prossimi appuntamenti: il 13 gennaio la nomina degli indicati a livello nazionale nella riunione della LND (nel suo intervento Nuccio Caridi ha fatto balenare l’idea che sarà Cosimo Sibilia il candidato di bandiera della LND a livello nazionale) e il 29 gennaio l’elezione del prossimo presidente della Figc (Gravina o Sibilia ?).



Alessio Facchini