Partite : La Primavera in campo sabato 23 Inviato da Sonia Nuzzi 49 letture ) Si svolgerà sabato 23 dicembre l’ultimo turno del 2017 del campionato Primavera 1, quello riservato alle società di Serie A. Queste le gare in programma, con orari e campi di gioco:





Bologna – Fiorentina (ore 14.30 com.le “Cavina 1” Bologna). Arbitro: Meraviglia di Pistoia, coad. da Della Croce di Rimini e Mariottini di Arezzo.

Chievo Verona – Atalanta (ore 14.30 com.le Sommacampagna)

Genoa – Hellas Verona (ore 13.00 campo “Gambino” Arenzano)

Juventus – Sampdoria (venerdì 22 ore 14.30 campo “Ale & Ricky” Vinovo)

Lazio – Roma (ore 11.00 campo “Fersini” Formello)

Milan – Udinese (ore 15.00 centro sportivo Vismara, Milano)

Napoli – Torino (ore 14.30 campo sportivo Sant’Antimo)

Sassuolo – Inter (ore 11.30 stadio “Ricci” Sassuolo)

La 15ª e ultima giornata del girone di andata è in programma per sabato 13 gennaio 2018.







