Sono state giocate mercoledì 20 (ad eccezione di Porta Romana – Lastrigiana) le gare della 15ª giornata del campionato Giovanissimi B d’Elite di Firenze; ecco tutti i risultati e i marcatori:





Scandicci – Fortis J. 5-2

(gol di Pagni, Paci, Galli e doppietta di Ongaro per lo Scandicci; doppietta di Tirinnanzi per la Fortis)

Floria 2000 – Cattolica Virtus 2-1

(gol di Contini e Avolio per la Floria; di Bigozzi per la Cattolica)

S.Maria – Lanciotto Campi 4-2

(doppiette di D’Angelo e Lebbiati per il Santa Maria; gol di Viola e Sarchini per il Lanciotto)

Sales – Affrico 1-1

(gol di Piazza per la Sales; di Warid per l’Affrico)

Sestese – V.Gambassi Terme 4-0

(tripletta di Saitta e gol di Sarti)

Sporting Arno – Olimpia Firenze 1-1

(gol di Merlini per lo Sporting; di Parrini per l’Olimpia)

Porta Romana – Lastrigiana

(21/12 ore 16.30 “Bozzi” Due Strade).

Sabato 23 verrà giocata la 16ª giornata, questo il programma:

Affrico – Sporting Arno (ore 15.00 com.le viale Fanti), Fortis J. – S.Maria (ore 18.30 “Donatini” Borgo S.Lorenzo), Lanciotto Campi – Porta Romana (ore 16.00 Campi Bisenzio), Lastrigiana – Giovani Fucecchio (ore 15.00 Lastra a Signa), Olimpia Firenze – Folgor Calenzano (ore 15.00 “Cerreti 2” Firenze), Cattolica Virtus – Sales (ore 15.00 via Pietro di Cosimo), V.Gambassi Terme – Scandicci (ore 15.30 com.le Gambassi Terme).