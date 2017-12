Tanti i recuperi dei campionati dilettanti disputati mercoledì 20, prima della sosta natalizia; ecco il dettaglio di risultati e marcatori, dalla Serie D alla Seconda Categoria:



SERIE D

GIRONE D: V.Carpaneto – Tuttocuoio 1-0 (gol di Sylla)

GIRONE E: Ghivizzano – Albissola 1-0 (gol di Frati)

PROMOZIONE

GIRONE A: Pontremolese – Folgor Marlia 2-1 (gol di De Negri e Occhipinti per la Pontremolese; di Nardi per la F.Marlia)

GIRONE C: Monterotondo – Fratres Perignano (23/12 ore 15.00 Monterotondo Marittimo)

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A: Pieve Fosciana – Unione Pontigiana 1-0 (gol di Barsanti)

GIRONE A: River Pieve – Serricciolo 2-1 (2 gol di Satti L. per la River Pieve; di Iardella per il Serricciolo)

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C: Barga – Pontecosi Lagosi 0-2 (gol di Giannotti e Luti)

GIRONE C: Corsagna – San Giuliano 1-2 (gol di Andreozzi per il Corsagna; doppietta di Piacenti per il San Giuliano)

GIRONE C: Montagna Pistoiese – Molazzana 2-3 (gol di Gallione e Petrolini per la Montagna; di Avrami, Buono e Togneri per il Molazzana)

GIRONE E: Antignano – Atl.Belvedere Forcoli 2-0

GIRONE E: Livorno 9 – Latignano 2005 3-1

GIRONE G: N.Radicofani – Maglianese Rinv. 27/12

GIRONE L: Strada – Viciomaggio 1-2 (doppietta di Faralli per il Viciomaggio)

GIRONE M: Gallianese – Pelago 1-1