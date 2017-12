Verranno recuperate fra oggi (mercoledì 20) e domani (giovedì 21 dicembre) alcune partite dei campionati giovanili nazionali e regionali, rinviate negli ultimi turni per il maltempo.



Questo il programma dettagliato:

ALL.NAZ.UNDER 17 Serie C: Piacenza – Carrarese (21/12 ore 15.00)

GIOV.NAZ.UNDER 15 Serie C: Lucchese – Pistoiese (20/12 ore 14.30)

JUNIORES REGIONALI – gir.C: Fortis J. – A.Legnaia (20/12 ore 15.00)

GIOV.REG. – gir.A: Bibbiena – Affrico (20/12 ore 17.00)

GIOV.REG. – gir.C: Arno Cast.Laterina – Atl.Levane Leona (20/12 ore 16.30)

GIOV.B PROF.: Lucchese – Empoli (22/12 ore 15.00).