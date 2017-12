Partite : Doppio turno per i Giovanissimi B Firenze Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) Sarà un vero “tour de force” quello a cui saranno sottoposti i Giovanissimi B – girone Elite in questa settimana che precede il Natale. Ben due infatti i turni previsti...



...che vedranno impegnate le migliori squadre della provincia di Firenze della categoria.

Ecco il dettaglio delle due giornate:

15ª giorn. – 20/12/17

Scandicci – Fortis J. (ore 17.30 “Bartolozzi” Scandicci), Floria 2000 – Cattolica Virtus (ore 15.15 “Grazzini” viale Malta), S.Maria – Lanciotto Campi (ore 18.00 “Biagioli” S.Maria, Empoli), Sales – Affrico (ore 18.30 via Gioberti Firenze), Sestese – V.Gambassi Terme (ore 17.30 suss. “Biagiotti” Sesto Fiorentino), Sporting Arno – Olimpia Firenze (ore 17.00 Badia a Settimo), Porta Romana – Lastrigiana (ore 16.30 “Bozzi” Due Strade).

16ª giorn. – 23/12/17

Affrico – Sporting Arno (ore 15.00 com.le viale Fanti), Fortis J. – S.Maria (ore 18.30 “Donatini” Borgo S.Lorenzo), Lanciotto Campi – Porta Romana (ore 16.00 Campi Bisenzio), Lastrigiana – Giovani Fucecchio (ore 15.00 Lastra a Signa), Olimpia Firenze – Folgor Calenzano (ore 15.00 “Cerreti 2” Firenze), Cattolica Virtus – Sales (ore 15.00 via Pietro di Cosimo), V.Gambassi Terme – Scandicci (ore 15.30 com.le Gambassi Terme).

Sono inoltre previsti tre recuperi, e precisamente.

JUNIORES - gir.B: Sesto Calcio - Firenzuola (23/12 ore 16.00 com.le Volpaia, Sesto Fiorentino).

ALLIEVI B - gir.B: A.G.Dicomano - Belmonte A.G. (23/12 ore 15.30 com.le Pasquini Dicomano)

GIOVANISSIMI - gir. A: Rignanese - Fiesole 20/12 ore 16.30 suss. com.le Rignano sull'Arno)







