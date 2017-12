Un numero ricchissimo di approfondimenti da tutta la Toscana. In primo piano: Real Forte Querceta, Navacchio Zambra, Sangiovannese, Mazzola Valdarbia, Porta Romana, Fucecchio...



... San Piero a Sieve, N.P. Novoli, Laurenziana, Bagno a Ripoli, San Giusto Le Bagnese, Tobbiana 1949 e Zenith Audax. E poi tutte le cronache delle gare giocate nel settore giovanile nazionale, regionale e provinciale ed una selezione delle partite dei dilettanti dalla Serie D alla Seconda Categoria. Nel dettaglio le cronache che troverete sul nostro giornale, in edicola e on line.



SERIE D: Valdinievole Montecatini – Savona, Viareggio – Lavagnese, Scandicci – Finale Ligure.

ECCELLENZA: Atl.Piombino – Atl.Cenaia, Cuoiopelli – San Gimignano, Grosseto – Larcianese, Poggibonsi – San Miniato Basso, Badesse – Zenith Audax, Castiglionese – Sinalunghese, Grassina – Porta Romana, Signa – Fortis Juventus, Valdarno – Antella’99.

PROMOZIONE: Lampo-Luco, Quarrata Olimpia-Pietrasanta, Sagginale-Villa Basilica, Vaianese I.Vernio – Vorno, Firenze – Ovest-Pratovecchio Stia, Cortona Camucia-M.M.Subbiano, Nuova Foiano-Chiantigiana, Pecciolese-Forcoli Valdera.

PRIMA CATEGORIA: Tau Altopascio-Tirrenia, Galcianese-Tavola, Dicomano-Leboski, Atl.Impruneta-Cubino, Ponte Rondinella-Novoli, Rontese-Faellese, Massa Valpiana-Staffoli, Capolona Quarata-Rassina, Fratta S.Caterina-Poppi.

SECONDA CATEGORIA: Borgo a Buggiano-Atl.Spedalino, Cecina 2000-Valdibure S.Felice, S.Miniato – Chiesina Uzzanese, Rinascita Doccia-Comeana Bisenzio, Settimello-La Briglia Misericordia Vaiano, Athletic Sesto-Albacarraia, C.S.Firenze-Casellina, Daytona-Firenze Sud, Sambuca Casini-Radicondoli, Londa-Molinense, Guazzino-Voluntas Trequanda.