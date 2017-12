Regionali : Selezione per la Rappresentativa Allievi Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Si svolgerà domani, martedì 5 dicembre, al campo sportivo “Anconella” di via Villamagna a Firenze, una gara di selezione per formare la rappresentativa regionale...





...categoria Allievi, che parteciperà al Torneo delle Regioni 2018. Il Commissario Tecnico Stefano Mannelli ha convocato i seguenti giocatori:

Renzi e Somigli (Affrico), Bucciero (Aquila Montevarchi), Arar e Rugani (Atletico Lucca), Sauro (Capostrada Belvedere), Kante (Casellina), Bartolini (Coiano S.Lucia), Guidi, Palazzo e Timperanza (Scandicci), Polo (Floria 2000), Moretti (Forcoli Valdera), Manfredi e Pugliese (Forte dei Marmi), Chelini (Grosseto), Crini (Lastrigiana), Corso e Leporatti (Maliseti Tobbianese), Biancardi (Massese), Ciardelli (Navacchio Zambra), Bigalli, Cerrato e Cuccuini (Olimpia Firenze), Gemignani (Ponsacco), Consani e Mecacci (Pro Livorno Sorgenti), Baldesi, Gabbrielli e Melaccio (Cattolica Virtus), Di Vico, Patti e Testaguzza (Sestese), Nieri (Sporting Arno), Prezioso (Valdarno), Collecchi, Fazzini e Luisotti (Tau Altopascio).







