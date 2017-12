Eccellenza : Le gare della 14ª in tempo reale! Inviato da Sonia Nuzzi 279 letture ) Sono terminate, sui campi della Toscana, le partite della quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Ecco il riepilogo dei risultati e dei marcatori della giornata:



GIRONE A

Atletico Piombino – Marina Portuale 2-2 (gol di Catalano e Papa per il Piombino; di Coccolo e Della Maggiora per la Portuale)

Arb. Stefano Giordano di Grosseto, coad. da Pulcinelli di Siena e Montalto di Lucca)

Castelnuovo Garfagnana – San Miniato Basso 3-1 (gol di Ceciarini e 2 di Gori per il Castelnuovo; di Trocar per il San Miniato Basso)

Arb. Luca Bertolini di Livorno coad. da Pellegrini e La Veneziana di Viareggio.

Cuoiopelli – Grosseto 2-2 (gol di Guidi e Ceceri per la Cuoiopelli; di Berretti e Vegnaduzzo per il Grosseto)

Arb. Francesco Martini sez. Valdarno, coad. da Nasca di Livorno e Callari di Piombino

Urbino Taccola – Atletico Cenaia 1-2 (gol di Ciappi per l'Urbino Taccola e 2 di Petri per il Cenaia)

Arb. Amerigo Calonaci di Empoli, coad. da Marconi di Arezzo e Palermo di Pisa

Gambassi – Sangimignanosport 1-3 (gol di Lumachi per il Gambassi; di Settepassi, Camilli e Rustioni per il Sangimignano)

Arb. Alessandro Donati di Livorno, coad. da Bianchi e Vannini di Pistoia

Poggibonsi - Castelfiorentino 1-0 (gol di Fontani)

Arb. Aleksandar Djurdjevic di Trieste, coad. da Pacifici di Arezzo e Gioffredi di Lucca

Pontebuggianese – Larcianese 0-2 (gol di Pinto e Raffi)

Arb.Gianluca Martino di Firenze, coad. da Conti e Linari di Firenze

San Marco Avenza – Fucecchio 2-1 (gol di Manfredi e Gabrielli per il San Marco; di Cenci F. per il Fucecchio)

Arb. Duccio Mancini di Pistoia, coad. da Puccini di Pontedera e Bertini di Firenze



GIRONE B

Badesse – Antella 99 3-2 (2 reti di Marabese e autogol per le Badesse; di Banoi e Tacconi per l'Antella)

Arb. Filippo Balducci di Empoli, coad. da Cioce di Pisa e Pignatelli di Viareggio

Baldaccio Bruni – Bucinese 4-1 (2 gol di Quadroni e 2 di Terzi per la Baldaccio; di Galantini per la Bucinese)

Arb. Mirko Borghi di Firenze, coad. da Alaimo e Pacheco di Firenze

Castiglionese – Fortis Juventus ND

Rinviata a data da destinarsi per problemi all'impianto di gioco.

Grassina – Sinalunghese 2-0 (gol di Nencioli e Cragno)

Arb. Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coad. da Del Vigna di Pistoia e Pacini di Prato

Jolly Montemurlo – Sestese 0-4 (gol di Bonfanti, Ammannati, Simoni e Lazri)

Arb. Mauro Gangi di Enna, coad. da Gaspari di Lucca e Raimo di Empoli

Porta Romana – Aglianese 0-0

Arb. Sebastian Petrov di Roma 1, coad. da Chiesi e Puccini di Prato

Signa – Zenith Audax 3-1 (2 gol di Coppola e 1 di Tomberli per il Signa; di Sordi per la Zenith)

Arb. Emiljan Prela di Pistoia, coad. da Curri sez. Valdarno e Pepe di Arezzo

Valdarno – Lastrigiana 2-2 (2 gol di Bianchi per la Lastrigiana; di Betti e Bega per il Valdarno) - inizio ore 14.45

Arb. Juri Gallorini di Arezzo, coad. da Salvadori di Arezzo e Muto di Grosseto



Ecco le classifiche aggiornate dei due gironi:

GIRONE A

San Gimignano p.33, Cuoiopelli 29, Grosseto 26, Poggibonsi 25, Atletico Piombino 24, Castelfiorentino 19, Ponte Buggianese, San Marco Avenza e Marina la Portuale 18, Atletico Cenaia 17, San Miniato Basso 16, Castelnuovo Garfagnana, Gambassi e Larcianese 15, Fucecchio 12, Urbino Taccola 7.

GIRONE B

Fortis Juventus* 30, Porta Romana 29, Valdarno e Aglianese 27, Sestese 25, Sinalunghese 24, Signa 23, Grassina e Baldaccio Bruni 22, Castiglionese* 16, Zenith Audax e Badesse 15, Lastrigiana 12, Bucinese 11, Antella 9, Jolly Montemurlo 3.

(*: una partita in meno)









