Sono stati giocati ieri, mercoledì 22 novembre, alcuni recuperi del campionato di Seconda Categoria, rinviati nelle ultime settimane. Questo il programma dettagliato e i risultati:







GIRONE F (9ª giornata): Alta Maremma – Salivoli 1 - 0 gol di Felici

GIRONE G (9ª giornata): Nuova Radicofani – Sorano Sosp. al 20' s.t. per nebbia sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

GIRONE H (8ª giornata): San Giusto Bagnese – Atl.Castello 3-4

Gara pirotecnica, decisa al 90' dalla rete di Cherubini. In precedenza avevano segnato: Da Silva (35' e 55') e Danese (73') per il San Giusto le Bagnese e Cardini (50' e 65') e Cortini (57') per il Castello.

GIRONE M (9ª giornata): Firenzuola – San Godenzo 7-2 gol per il Firenzuola di Monsergi, Conte, Mini, Shehi Maringlen (2) e Haka Mentor (2).