Oggi pomeriggio, mercoledì 15 novembre, verranno recuperate numerose partite relative ai campionati Allievi e Giovanissimi Regionali, rinviate per maltempo il primo fine settimana di novembre.







Ecco il programma dettagliato:

ALLIEVI REGIONALI

GIRONE A: Atl.Lucca – Capostrada Belvedere (ore 15.30 com.le S.Marco Lucca)

GIRONE B: Forcoli Valdera – Colline Pisane (ore 15.30 com.le Capannoli), Mazzola Valdarbia – Bellaria Cappuccini (ore 16.00 loc. Cerchiaia, Siena), San Donato Tavarnelle – Portuale Guasticce (ore 17.00 com.le Tavarnelle V.Pesa)

GIRONE D: Massese – Folgor Marlia (ore 16.00 loc. Romagnano, Massa), Unione Montalbano – Pieve S.Paolo (ore 16.30 com.le Larciano)

GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE A: Capostrada Belvedere (ore 15.30 Legno Rosso, Capostrada)

GIRONE B: Armando Picchi – Livorno 9 (ore 15.30 Antignano Banditella), Pol.Sovicille – Venturina (ore 15.30 San Rocco a Pilli)

GIRONE C: Lanciotto Campi – OlmoPonte (ore 15.30 via Tabernacolo, Campi Bisenzio), Pietà 2004 – Impruneta Tavarnuzze (ore 17.30 La Pietà, Prato)

GIRONE D: Aullese – S.Filippo (ore 15.30 com.le Aulla), Oratorio Nazzano Carrara – Massese (ore 17.00 Montuschi, Carrara).