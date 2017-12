Turno di Coppa Toscana, precisamente gli ottavi di finale, per le squadre di Prima Categoria, domani mercoledì 15 novembre. Le squadre ancora in lizza si affronteranno in gara unica ...



...e le vincenti accederanno ai quarti di finale, in programma per il 31 gennaio 2018.

Ecco il programma completo degli ottavi:

A.G.Dicomano – Atl.Levane Leona 1-0

Ambra – Montalcino 0-2

Casalguidi – Viaccia 2-2 dts

Fiesole – Montelupo 1-0

Fornacette Casarosa – Staffoli 2-1

Geotermica – Certaldo 1-2

Pieve Fosciana – Serricciolo 1-0

Rassina – Valdichiana 0-3

Pertanto si qualificano per i quarti di finale: A.G.Dicomano, Montalcino, Viaccia Calcio, Fiesole, Fornacette Casarosa, Certaldo, Pieve Fosciana e Valdichiana.