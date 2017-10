A causa di uno spiacevole refuso tipografico, sul numero di Calciopiù - edizione Firenze, in edicola questa mattina, sono mancate le classifiche dei gironi F e G degli Esordienti.



Ve le riproponiamo qui di seguito, scusandoci per l'inconveniente!



GIRONE F

Aurora Montaione Castelfiorentino 0 - 9

Empoli Montelupo B 7 - 0

Ginestra F.na Certaldo 0 - 2

Montespertoli Giov.Fucecchio B 0 - 2

Prog. Montelupo Cerbaia 3 - 2

Virtus Gambassi S.Maria 5 - 0

CLASSIFICA

SQUADRE P G VI PA PE FA SU DR

Empoli 9 3 3 0 0 26 3 23

G.Fucecchio B 9 3 3 0 0 14 1 13

Castelfiorentino 9 3 3 0 0 13 0 13

V.Gambassi 6 2 2 0 0 10 1 9

S.Maria 6 3 2 0 1 10 5 5

Sancascianese 3 2 1 0 1 5 8 -3

Certaldo 3 3 1 0 2 7 12 -5

Montelupo B 3 2 1 0 1 5 10 -5

Prog.Montelupo 3 3 1 0 2 4 9 -5

Cerbaia 3 3 1 0 2 4 15 -11

Montespertoli 0 3 0 0 3 3 8 -5

Ginestra F.na 0 3 0 0 3 0 5 -5

Aur. Montaione 0 3 0 0 3 0 24 -24



GIRONE G

Fortis Juventus S.Piero a Sieve 1 - 0

Novoli B Rifredi 2000 1 - 0

Rinascita Doccia Dlf 1 - 1

S.Banti Barberino Sales B 3 - 1

S.Vignini Vicchio Olimpia Firenze 0 - 6

Sestese C Scarperia 9 - 3

CLASSIFICA

SQUADRE P G VI PA PE FA SU DR

Sestese C 9 3 3 0 0 14 4 10

Fortis Juventus 9 3 3 0 0 8 2 6

Dlf Firenze 7 3 2 1 0 5 1 4

N..P.Novoli B 7 3 2 1 0 3 1 2

Rinascita Doccia 5 3 1 2 0 7 2 5

S.Banti Barberino 4 3 1 1 1 4 3 1

Olimpia Firenze 3 2 1 0 1 7 4 3

Sales B 3 2 1 0 1 6 3 3

Rifredi 2000 3 3 1 0 2 3 8 -5

Scarperia 1 3 0 1 2 6 13 -7

Laurenziana 0 2 0 0 2 2 6 -4

S.Piero a Sieve 0 3 0 0 3 0 4 -4

S.Vignini Vicchio 0 3 0 0 3 0 14 -14