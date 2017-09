Si svolgeranno oggi, mercoledì 27 settembre, le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza, in gara unica; questo il programma completo:

Baldaccio Bruni – Sinalunghese...





... (ore 20.30 com.le Anghiari), Castelnuovo Garfagnana – Larcianese (ore 15.30 “Nardini” Castelnuovo Garfagnana

Grassina – Valdarno (ore 15.30 “Pazzagli” Ponte a Niccheri)

Lastrigiana – Fortis Juventus (ore 18.30 com.le “La Guardiana”)

Poggibonsi – Grosseto (ore 20.45 “Lotti” Poggibonsi)

Atletico Cenaia – S.Marco Avenza (ore 15.30 com.le Acciaiolo)

S.Miniato Basso – Castelfiorentino (ore 15.00 com.le Montopoli V.)

Zenith Audax – Aglianese (ore 15.30 “Chiavacci” Prato)

Le vincenti accederanno al terzo turno, sempre in gara unica, in programma per il 18 ottobre.