Sono state disputate ieri, mercoledì 20 settembre, le “gare 3” del primo turno di Coppa Toscana Prima Categoria. Ecco i risultati:



Romagnano – Tirrenia 0-0

Don Bosco Fossone – Sporting Bozzano 1-2

Pieve Fosciana – Diavoli Neri Gorfigliano 4-1

Acquacalda S.Pietro – Ponte a Moriano 3-1

Unione Pontigiana – Marginone 2000 2-2

Staffoli – Capanne 1-0

Fornacette Casarosa – Butese 1-0

Colli Marittimi – Fabbrica 1-0

Venturina – Castiglioncello 3-1

Certaldo – Casolese 1-1

Massa Valpiana – Castiglionese 2-2

Alberese – Castiglionese 0-5

Manciano –Aurora Pitigliano 0-2

Montalcino – Fonte Bel Verde 4-1

Virtus Asciano – Mazzola Valdarbia 1-4

Quercegrossa – Ambra 0-3

Torrita – Bettolle 1-0

Valdichiana – Fratta S.Caterina 3-2

Bibbienese – Soci Casentino 1-3

Rassina – Sulpizia 2-0

I.C.Incisa – Faellese 2-1

A.G.Dicomano – Rontese 2-2

Settignanese – Ponte Rondinella Marzocco 2-2

Affrico – Montelupo 3-3

Barberino V.Elsa – C.S.Lebowski 1-1

Piagge – Fiesole 1-1

N.P.Novoli – San Giusto 3-1

Viaccia – Galcianese 3-1

Real Vinci – C.F.2001 2-3

Casalguidi – Int.le Monsummano 2-1

Jolo – Amici Miei 1-0

Queste le squadre qualificate al secondo turno, in programma per l’11/10 in gara unica:

Serricciolo, Sp.Bozzano, Pieve Fosciana, Acquacalda S.Pietro a Vico, U.Pontigiana, Staffoli, Fornacette Casarosa, Colli Marittimi, Certaldo, Massa Valpiana, Castiglionese, Aurora Pitigliano, Montalcino, Mazzola Valdarbia, Ambra, Torrita, Valdichiana, Soci Casentino, Rassina, I.C.Incisa, A.G.Dicomano, Ponte Rondinella Marzocco, Montelupo, Barberino V.Elsa, Fiesole, N.P.Novoli, Viaccia, C.F.2001, Casalguidi, Mezzana.

Nel girone 9 manca ancora la disputa di gara 3, fra Rosignano e Venturina che verrà giocata mercoledì prossimo, 27 settembre, con inizio alle ore 15.30.