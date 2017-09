Sono state giocate ieri, mercoledì 20 settembre, le “gare 3” della prima fase della Coppa Italia Promozione. Queste i risultati, le classifiche finali dei gironi, e le qualificate:



Camaiore – Pietrasanta 1-0

Classifica: Pietrasanta, Camaiore e Pontremolese p. 3 (qualificata il Pietrasanta per differenza reti)

Folgor Marlia – Vorno 0-1

Classifica: Vorno p. 4, Cascina p.2, Folgor Marlia p.1 (qualificata Vorno)

Lammari – Villa Basilica 1-1

Classifica: Lammari p.4, Villa Basilica p.2, Lampo p.1. Qual.: Lammari

Quarrata Olimpia – Real Cerretese 2-1

Classifica: Quarrata Olimpia p.4, Candeglia P.Borgo p.2, Real Cerretese p.1. Qual.: Quarrata Olimpia

Maliseti Tobbianese – Vaianese Imp.Vernio 0-0

Classifica: Calenzano p. 4, Maliseti Tobbianese p.2, Vaianese Imp.Vernio p.1. Qual.: Calenzano

Sagginale – Firenze Ovest 0-5

Classifica: Firenze Ovest p.6, Luco p.3, Sagginale 0. Qual.: Firenze Ovest

Pontassieve – Audax Rufina 0-3

Classifica: Audax Rufina p. , Pontassieve p. 3, Ol.Palazzolo 0. Qual.: Audax Rufina

Terranuova Traiana – A.Galluzzo 2-2

Classifica: A.Galluzzo e Terranuova Traiana p.4, Castelnuovese 0. Qual.: A.Galluzzo per diff.reti

Pratovecchio – Arno Castiglioni Laterina 1-1

Classifica: Pratovecchio Stia p. , Arno Cast.Laterina p. 2, Bibbiena p.1. Qual.: Pratovecchio Stia

N.S.Chiusi – Spoiano 2-0

Classifica: N.S.Chiusi e M.M.Subbiano p.4, Spoiano 0. Qual.: N.S.Chiusi per diff. reti

Olimpic Sansovino – Nuova Foiano 2-0

Classifica: Olimpic Sansovino p. 4, Cortona Camucia p.2, N.Foiano p.1. Qual.: Ol.Sansovino

Chiantigiana – San Quirico 2-1

Classifica: Chiantigiana p. 6, San Quirico p.3, S.C.Asta 0. Qual.: Chiantigiana

Albinia – Fonteblanda 1-0

Classifica: Albinia p. 6, S.Donato Acli p.3, Fonteblanda 0. Qual.: Albinia

Sporting Cecina – Donoratico 1-1

Classifica: Sporting Cecina e Donoratico p. 4, Monterotondo 0. Qual.: occorrerà il sorteggio (che probabilmente si svolgerà ad inizio prossima settimana) per stabilire chi, fra Sp.Cecina e Donoratico, passerà il turno.

Atletico Etruria – Armando Picchi 2-1

Classifica: Atl.Etruria p. 4, Armando Picchi p.3, Pro Livorno Sorgenti p.1. Qual.: Atl.Etruria

Pecciolese – Fratres Perignano 0-2

Classifica: Fratres Perignano p. 6, Pecciolese p.3, Forcoli Valdera 0. Qual.: Fratres Perignano

Questi gli accoppiamenti previsti per il secondo turno, in programma per il prossimo 18 ottobre, in gara unica: Pietrasanta – Vorno, Lammari – Quarrata Olimpia, Calenzano – Firenze Ovest, A.Rufina – A.Galluzzo, Pratovecchio Stia – N.S.Chiusi, Ol.Sansovino – Chiantigiana, Albinia – vinc.spareggio Donoratico/Sp.Cecina, Atl.Etruria – Fratres Perignano.