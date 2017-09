Scandicci e Seravezza Pozzi non si superano, nel recupero giocato alle 15.00. Alla fine per la squadra di casa arriva il primo punto stagionale mentre il Seravezza Pozzi manca...







... lo slancio per agguantare la vetta solitaria a punteggio pieno e va a raggiungere il nutrito gruppetto di capoliste appaiate a quota 7.

IL TABELLINO

Scandicci – Seravezza Pozzi 0 - 0

SCANDICCI: Lensi, Vinci, Iaquinandi, Cela, Safina (Poli), Alderotti, Casiraghi (Santucci), Cerretelli (Martini), Crocetti, Gori, Saccardi (Penzo). A disp.: Nigro, Broglia, Pucci, Martinelli, Vitale. All.: Alessio Lucia.

SERAVEZZA POZZI: Cavagnaro, Ramacciotti, Bresciani, Biagi (Bedini), Fedi, Fiale, Borgia, Granaiola, Benedetti (Mancini), Rodriguez, Bondielli. Ad isp.: Ratti, Moriconi, Sycu, Nardini, De Wit, Bongiorni, Marchetti. All.: Walter Vangioni.

ARBITRO: Petrella di Viterbo.



Nel girone B di Eccellenza pari con una rete a testa nel recupero fra Signa e Sinalunghese.



IL TABELLINO

Signa - Sinalunghese 1-1

SIGNA: Cappelli, Vegni, Capochiani, Strupeni, Gabrielli, Dini, Marrani, Ortega, Tomberli, Coppola, Bartolozzi. A disp.: Nerozzi, Pelagatti, Bruni, Vezzosi, Bizzeti, Gambineri, Coppetti. All.: Antonio Arcadio.

SINALUNGHESE: Marini, Torricelli, Brunetti, Chiasserini, Calveri, Fanetti, Pasqui, Montagnoli, Lucatti, Vasseur, Cappelli. A disp.: Raspanti, Cerofolini, Capogna, Barbagli, Masini, Redi. All.: Roberto Fani.

ARBITRO: Mancini di Pistoia, coad. da Cecchini di Carrara e Ricci di Pistoia.

RETI: 20' rig. Bartolozzi, 47' rig. Montagnoli.