Si svolgeranno oggi, mercoledì 20 settembre, tre gare di recupero dei campionati di Serie D ed Eccellenza, rimandate in questo avvio di stagione.





In particolare si tratta di:

SERIE D

Colligiana – Tuttocuoio

rinviata il 13 settembre per la scomparsa di un giovane giocatore della formazione di Ponte a Egola, verrà giocata questo pomeriggio a partire dalle ore 18.00. Per dirigere la gara è stato designato il Signor Andrea Bindella della Sezione di Pesaro che si avvarrà della collaborazione degli assistenti di linea sigg.ri Pietro Pascali di Bologna e Enrico Repetto di Bolzano.

Scandicci – Seravezza Pozzi

sospesa domenica 10 settembre al 5' del secondo tempo per un infortunio all'arbitro, sul punteggio di 1-0 in favore degli ospiti, passati in vantaggio al 34' del primo tempo grazie al gol di Granaiola. Per questa gara, intanto, è stata designata anche la terna arbitrale. A fischiare in quel di Scandicci (inizio ore 15.00) sarà il signor Petrella di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti Musumeci di Ciampino e Lilli di Viterbo.

ECCELLENZA

Signa – Sinalunghese

Calcio d’inizio alle ore 15.00, allo stadio del Bisenzio, per la gara rimandata domenica 10 a causa dell’impraticabilità del campo per le forti piogge.

Atletico Piombino – Fucecchio verrà invece recuperata mercoledì prossimo, 27 settembre.