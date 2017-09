Si svolgeranno oggi, mercoledì 20 settembre, le “gare 3” della prima fase della Coppa Italia Promozione. Queste le gare in programma:



Camaiore – Pietrasanta (ore 18.00 com.le Camaiore)

Folgor Marlia – Vorno (ore 15.30 stadio Marlia viale Europa)

Lammari – Villa Basilica (ore 15.30 com.le Lammari)

Quarrata Olimpia – Real Cerretese (ore 20.30 stadio “Raciti” Quarrata)

Maliseti Tobbianese – Vaianese Imp.Vernio (ore 21.00 com.le Oste di Montemurlo)

Sagginale – Firenze Ovest (ore 15.30 via Ponte d’Annibale, Sagginale)

Pontassieve – Audax Rufina (ore 15.30 com.le viale Hanoi Pontassieve)

Terranuova Traiana – A.Galluzzo (ore 15.30 com.le Matteini Terranuova Bracciolini)

Pratovecchio – Arno Castiglioni Laterina (ore 15.30 com.le Pratovecchio)

N.S.Chiusi – Spoiano (ore 20.30 stadio Meazzini – Chiusi Scalo)

Olimpic Sansovino – Nuova Foiano (ore 18.45 stadio Le Fonte – Monte San Savino)

Chiantigiana – San Quirico (ore 15.30 com.le Gaiole in Chianti)

Albinia – Fonteblanda (ore 15.30 stadio “Combi” Albinia)

Sporting Cecina – Donoratico (ore 15.30 com.le Cecina)

Atletico Etruria – Armando Picchi (ore 15.30 com.le Acciaiolo)

Pecciolese – Fratres Perignano (ore 15.30 com.le “Pagni” Peccioli).