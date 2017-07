Per la rinuncia di due squadre aventi diritto a prendere parte al prossimo campionato di Seconda Categoria, in previsione del ripescaggio della Sangiovannese in serie D...



... il CRT della Toscana nella giornata odierna stilerà una nuova classifica fra le squadre retrocesse dalla Seconda Categoria. Fonti attendibili fanno ritenere altamente probabile il primo posto in questa classifica per la Sancascianese, che così verrebbe ripescata in Seconda Categoria.



Alfa