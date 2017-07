Dilettanti : La Sangiovannese è in serie D! Inviato da Superamministratore 53 letture ) Oggi è l’ ultimo giorno per presentare le domande per il ripescaggio in serie C ma la Sangiovannese non attende più questa nuova chiamata. Con la rinuncia dell’Ancona...



... e le non opposizioni alle decisioni della Cosivoc D di Folgore Selimunte e Gladiator sono già otto i posti a disposizione per il ripescaggio in serie D, sufficienti per brindare al mantenimento della serie D da parte della Sangiovannese. Come da noi ampiamente previsto, alla fine saranno come minimo 12-13 i posti a disposizione (in pratica all’infuori del Castrovillari saranno ripescate in serie D tutte le squadre presenti nella graduatoria delle non aventi diritto, che peccato per la Zenith Audax…). Così in Toscana oggi sono sicure del ripescaggio Badesse (Eccellenza), Olimpia Palazzolo (Promozione), San Clemente (Prima Categoria), Suvereto (Seconda Categoria).



